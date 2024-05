Jelenie, gmina Ostrów Maz. Kierowca seata zjechał do rowu i uciekł. Zostawił ranną pasażerkę

Do zdarzenia doszło przed godziną 19.00 w poniedziałek 13.05.2024 w miejscowości Jelenie, gmina Ostrów Mazowiecka.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca seata jadąc w kierunku Ostrowi Mazowieckiej nie dostosował prędkości do warunków na drodze, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu została 44-letnia pasażerka, która została przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Kierowca seata natomiast uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawę prowadzi dalej Zespół do spraw wykroczeń