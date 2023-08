Syn zgwałcił matkę. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzut gwałtu. Do zdarzenia doszło w pow. ostrowskim

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Jak informuje prokurator okręgowy w Ostrołęce, mężczyźni zostali zatrzymani 3 lipca, a postanowieniami z 6 lipca Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec wymienionych tymczasowe aresztowanie (na 3 miesiące). Jednak na skutek zażalenia, 19 lipca Sąd Okręgowy w Ostrołęce zmienił wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy na dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i współpodejrzanego, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce z pytaniami o tę sprawę, ale ze względu na charakter sprawy prokuratura nie udziela bliższych informacji, co do przebiegu zdarzenia.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 3 lipca 2023, a policję poinformował o tym partner zgwałconej kobiety.

Kiedy doszło do tragedii, partner kobiety był pod wpływem alkoholu i spał. W tym czasie do domu przyszło dwóch mężczyzn: 20-latek (syn ofiary) i 58-latek. Kobieta została siłą zaciągnięta do stodoły, a następnie związana sznurem do snopowiązałki i zgwałcona przez obu mężczyzn.