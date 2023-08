Odnowili pomnik w Bieli i posadzili przy nim drzewka. Po roku ktoś te drzewka ukradł

W październiku 2022 roku, w przeddzień 50. rocznicy odsłonięcia głazu upamiętniającego ofiary, Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Stajnia” odsłoniło pomnik zrewitalizowany przy współpracy z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka i Ostrowskim Stowarzyszeniem „Ludzie z Pasją”.

22 października 1972 r. przy szosie na skraju lasu po prawej stronie drogi nr 627 Ostrów Mazowiecka – Małkinia Górna odsłonięto głaz pamiątkowy z napisem „Miejsce uświęcenia krwią Polaków zamordowanych przez oprawców hitlerowskich w latach 1939-1944”. Wraz z upływem czasu miejsce to uległo znacznej degradacji, dlatego członkowie Stowarzyszenia Klub Motocyklowy „Stajnia” zawarli z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka umowę mającą na celu renowację i utrzymywanie kamienia upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej na terenie będącym własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka w miejscowości Biel (gmina Małkinia Górna). Poza renowacją pamiątkowego kamienia motocykliści zobowiązali się do dbania o jego stan techniczny, a także do zapewnienia ładu i porządku na terenie w bezpośrednim jego sąsiedztwie.