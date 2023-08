Ranking zamożności samorządów pisma „Wspólnota”. Jak wypadła Ostrów i gminy powiatu ostrowskiego?

Ranking zamożności samorządów „Wspólnota” przygotowuje od wielu lat. Metodologia tego rankingu jest prosta. Podstawą zestawienia jest wskaźnik dochodów danego samorządu w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Z pewnymi jednak zastrzeżeniami:

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej