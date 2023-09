Motocykliści z KM STAJNIA zasadzili drzewko w Lesie Korczakowskim w Treblince, 14.09.2023

Las Korczakowski tworzą przede wszystkim klony. Pierwsze drzewo zasadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej. Do powiększenia Lasu Korczakowskiego przyczyniły się m.in. szkoły, przedszkola, instytucje pedagogiczne, organizacje harcerskie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Fundacja Rodziny Nissenbaumów, zagraniczne oddziały Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, muzea, warszawski klasztor dominikanów i ambasada Bułgarii.

Przed zasadzeniem drzewa motocykliści z KM STAJNIA zapoznali się z historią obozu pracy i obozu zagłady.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrażenie zgody na zasadzenie przez nas drzewa w Lesie Korczakowskim - mówi Dariusz Prabucki – prezes KM STAJNIA. - Nasz klon ma numer 51 i jest to drugie drzewo zasadzone przez organizację z gminy Małkinia Górna – niemal dwa lata temu drzewo z numerem 7 zasadzili wspólnie uczniowie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej i Berufsbildende Schulen „Dr Otto Schlein” für Gesundheits-, Sozial- und Laborberufe w Magdeburgu. Nasz klub dołączył do grona znakomitych i szacownych organizacji pielęgnujących pamięć o ofiarach tego miejsca. Z pewnością będziemy odwiedzać nasze drzewo, by patrzeć jak wzrasta i wraz z innymi klonami tworzy piękne upamiętnienie wspaniałej postaci jaką był doktor Janusz Korczak.