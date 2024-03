Pamięć o bracie Zenonie Żebrowskim ciągle żywa. W 42. rocznicę śmierci brata Zeno w Tokio odbędzie się sympozjum. Z udziałem ostrołęczanina Kazimierz Żyra

W 42. rocznicę śmierci brata Zenona w Japonii odbędzie się poświęcone mu sympozjum naukowe. Jednym z uczestników konferencji będzie Grzegorz Pragacz. Były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce jest wielkim miłośnikiem kultury ludowej. Od kilku lat należy do Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” w Czarni. 5 marca 2024 Grzegorz Pragacz przyjechał do Czarni. Celem jego wizyty było zbieranie materiałów do prezentacji multimedialnej o życiu Misjonarza Japonii.