Podsumowanie konkursu „Skierkowski.21” w Myszyńcu, 11.12.2023

W ramach konkursu uczestnicy indywidualni oraz zespoły złożone z 3-5 osób miały za zadanie wziąć udział w teście na temat patrona, wykonać kartkę i zredagować życzenia imieninowe dla ks. Skierkowskiego, odwiedzić i uwiecznić na zdjęciach miejsca związane z tą postacią, przygotować 3-5 pytań do duchownego oraz zredagować prośbę do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w sprawie nadania imienia księdza jednej z miejskich ulic. Efekty pracy uczestników indywidualnych oraz zespołów należało wysłać do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu, która była jednym ze współorganizatorów konkursu. W przygotowanie konkursu zaangażowały się także Nadleśnictwo Myszyniec, Filia Biblioteczna w Wykrocie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie. Honorowy patronat nad konkursem objęła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk.

Prace uczestników oceniała 5-osobowa komisja złożona z reprezentantów poszczególnych instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 13 drużyn z gmin Czarnia, Łyse, Kadzidło, Olszewo Borki i Myszyniec. W poniedziałek 11 grudnia w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu podsumowano III edycję konkursu „Skierkowski.21”. Komisja przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymały je drużyny „Sosenkowe Nutki” z Zalesia oraz „Warmiak” z SIGiE w Warmiaku. Laureatami II nagrody zostały drużyny Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz „Leśne Kurpianki” z Wolkowych. III nagrodę przyznano drużynom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie- „Bajecznie Waleczne” oraz „Biedroneczki”. Uczniowie tej szkoły przedstawili także program artystyczny o tematyce regionalnej.