Pielgrzymka rowerowa do Wilna. Pielgrzymi z Ostrowi Mazowieckiej przejechali 1040 kilometrów!

XV Pielgrzymka Rowerowa do Wilna odbywała się w dniach 12 - 20 sierpnia. Pątnicy wyruszyli 12 sierpnia z Ostrowi, z kościoła pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

To już 15. raz z naszej parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej wyruszyła grupa pod dowództwem pana Marka Czarnackiego. Był to piękny czas trudu, potu, przekraczania swoich ograniczeń, ale przede wszystkim czas wspólnoty, pogłębiania swoje wiary i zmierzania do celu drogi - spotkania z Naszą Mamą - Matką Bożą Ostrobramską - czytamy na FB parafii.

Pielgrzymka zakończyła się 20 sierpnia mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. Pątnicy przejechali ok. 1040 km.