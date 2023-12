Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej za nami. Był też jarmark bożonarodzeniowy

Pracownicy Miejskiego Domu Kultury przygotowali prawie 4000 paczek ze słodyczami, które zostały rozdane dzieciom do 13 roku życia, które w godz. 15.00 - 19.00 przyszły do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Aby otrzymać paczkę, wystarczyło odebrać bilecik przy wejściu na halę, a potem wymienić go na paczkę. Odbiór paczki mógł trwać szybko - jeśli dziecko zgłosiło się po upominek do Śnieżynek, lub trochę dłużej, jeśli oprócz paczki dziecko chciało zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. A chętnych do zdjęcia było naprawdę dużo.

Po powitaniu Mikołaja, burmistrz Jerzy Bauer podziękował wszystkim za liczną obecność: dzieciom, rodzicom i dziadkom oraz wystawcom. Podziękował także pracownikom MDK i MOSiR-u za organizację wydarzenia oraz sponsorom za pomoc w przygotowaniu paczek.