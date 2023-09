Ostrołęcki policjant Sebastian Kuta został odznaczony Medalem im. podkom. policji Andrzeja Struja 22.09.2023

- informuje kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Sebastian Kuta próbował wyciągnąć tonącego, jednak ze względu na dużą odległość, niską temperaturę wody i silny nurt nie udało się.

Sierż. szt. Sebastian Kuta wrócił na brzeg i wspólnie z drugim policjantem oświetlając tonącego latarką biegnąc kontrolował położenie poszkodowanego w wodzie aż do wsi Dzbenin. Dzięki temu mógł niezwłocznie przekazać informacje o jego położeniu, skierowanym na miejsce funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy niezwłocznie, wykorzystując do tego łódź, wyciągnęli mężczyznę z rzeki. Bez względu na warunki atmosferyczne, temperaturę wody w granicach 8°C i temperaturę powietrza wynoszącą ok. 2°C, silny nurt rzeki podjął próbę ratowania życia ludzkiego, narażając swoje własne życie i zdrowie