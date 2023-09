Spektakl "Znaczek miłości" już niedługo w Ostrołęce

Znaczek miłości” to komedia kryminalna, która pozwoli widzom przeżyć wyjątkową podróż do czasów PRL-u, pełną humoru, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji!

Spektakl opowiada historię, która rozgrywa się w Muzeum Znaczka Pocztowego położonym w malowniczym miasteczku na zachodzie Polski. W tajemniczych okolicznościach do muzeum przybywa nieznany nikomu mężczyzna, który podaje się za przedstawiciela Rady Narodowej. Ta intrygująca sytuacja staje się punktem wyjścia do komedii, która bawi do łez!

„Znaczek miłości” zapewnia nie tylko doskonałą zabawę, ale także intrygujący wątek kryminalny. Oryginalne rekwizyty z lat siedemdziesiątych i kostiumy stylizowane na epokę Gierka przeniosą widzów w czasie, a wyjątkowa obsada zagwarantuje niezapomnianą podróż do świata intryg i śmiechu!

Spektakl odbędzie się 23 października o godz. 20.00 w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Bilety dostępne w kawiarni kina oraz online, tutaj: