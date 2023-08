Mężczyzna uderzył mieszkańca Makowa Mazowieckiego i zażądał od niego pieniędzy

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie Makowa Mazowieckiego.

59-letni mieszkaniec Makowa Maz. powiadomi policję, że młody mężczyzna zażądał od niego pieniędzy. Kiedy odmówił- napastnik uderzył go kilka razy pięścią w twarz. Szybka interwencja mundurowych doprowadziła do zatrzymania napastnika, który po całym zajściu oddalił się. 28-latek trafił do policyjnej celi. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi powiatu przasnyskiego zarzutu usiłowania rozboju