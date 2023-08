Brzóze Małe. Nastolatek utonął 18.08.2023 w wyrobisku pożwirowym

Zgłoszenie o utonięciu nastolatka wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowiecki w południe.

- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.

Nastolatek przebywał nad zbiornikiem wodnym z rodziną.

Wedle słów ojca nastolatek wszedł do wody, po chwili zniknął z pola widzenia. Natychmiast wezwano służby ratownicze. Po około 40 minutach udało się go wyłowić z wody. Pomimo długo trwającej reanimacji - nie udało się uratować 17-latka, obywateli Gruzji, na co dzień mieszkającego w powiecie ostrowskim.