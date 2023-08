Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu OPRAC.: Beata Dzwonkowska

W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni.