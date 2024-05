I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024 - 2029. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego

Po brawach burmistrz zwrócił się do gości zebranych w sali:

Witam serdecznie wszystkich... jak zawsze się wzruszyłem. Już taki jestem - mówił próbując opanować emocje Hubert Betlejewski. - Witam przede wszystkim najważniejsze osoby na tej sali, czyli mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka. Dla was zostaliśmy wybrani, dla was będziemy sprawować swoje mandaty. Ogromnie gratuluję radnym cudownych wyników. Musimy wiedzieć, że jesteśmy właśnie po to, żeby spełniać marzenia ostrowiaków i zrobimy to. Obiecuje radnym wszystkich klubów, które się zawiążą w radzie, że decyzyjność nie będzie należała tylko do jednego klubu, do jednego ugrupowania. Decyzyjność będzie należała do nas wszystkich. Zrobię wszystko, żebyście uczestniczyli w procesach decyzyjnych. Oczywiście po konsultacjach. Bo to jest najważniejsze. Musimy zrobić wszystko, żeby ostrowiacy byli zadowoleni z naszej pracy, żeby nasza praca przynosiła konkretne efekty.