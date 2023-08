Festyn gminny w Krasnosielcu. Mieszkańcy dopisali. Na scenie wystąpił m.in. zespół Milano, Diadem czy Imperium. 20.08.2023

Impreza rozpoczęła się po południu od występów lokalnych artystów. Na scenie pojawił się zespół No name, a następnie na scenę weszli seniorzy z Klubu Seniora "Chabry we włosach". Klub powstał w 2017 roku, dopiero jednak od niedawna powstała grupa śpiewacza, której na akordeonie akompaniuje Jerzy Książak. Występ podczas festynu był ich debiutem.

Kolejny występ należał do Norberta Grabowskiego, który zaprezentował swoje umiejętności gry na saksofonie altowym.

Program dla dzieci przygotował Kamil Przystał- pochodzący z Tychów aktor i mim, który zaprezentował publiczności kilka magicznych sztuczek, a już poza sceną poprowadził animacje dla najmłodszych.

Zaraz po nim na scenę muzycznym krokiem wykroczył zespół Milano, w nowym składzie, za to ze starymi i świetnie znanymi przebojami jak "O Tobie kochana, "Jasnowłosa", "Bara, bara".

Następnie do wspólnej zabawy porwały zespoły: Diadem i Imperium oraz lokalne zespoły: Ymax i Wilkowski Band.