Kolejna awaria szynobusu z Ostrołęki do Chorzel. To już dziesiąty przypadek od uruchomienia linii!

- Są wakacje, chciałam wybrać się na wycieczkę do Chorzel - opowiada nasza Czytelniczka. – Wybraliśmy się w podróż pociągiem o godz. 10.05. Po drodze pociąg zaczął się psuć. Nikt nam nic nie mówił, widziałam że maszynista sam coś tam próbował naprawiać, w końcu jakoś dojechaliśmy do Chorzel. Początkowo potraktowałam to trochę jako przygodę. W sumie wybrałam się do Chorzel bez jakiegoś ważnego celu, nigdzie się nie spóźniłam…

Z czasem to poczucie zmieniło się w irytację. Tym bardziej zrozumiałą, że stacja Chorzele nie ma nic do zaoferowania podróżnym. Na stacji tej nie ma nawet toalety, nie wspominając o jakimś sklepie czy barze. Do miasta jest kilka kilometrów, które w części trzeba pokonać poboczem ruchliwej drogi krajowej. Dodajmy, że w Chorzelach nie ma ani komunikacji miejskiej (co w tej wielkości mieście nie dziwi) ani taksówek…