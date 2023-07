Pociągi Braniewo-Chorzele od grudnia 2023. Takie są plany samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Linia kolejowa z Ostrołęki do Chorzel została otwarta po gruntownym remoncie w czerwcu. Samo otwarcie było huczne i towarzyszyło mu wiele zapowiedzi, ale póki co linią tą można z Ostrołęki dojechać jedynie do Chorzel. Z pewnością – nic temu miastu nie ujmując – nie jest to atrakcyjne połączenie dla mieszkańców Ostrołęki.

Modernizacja i remont linii do Chorzel to jednak tylko pierwszy krok do kolejowego skomunikowania Ostrołęki z Warmią i Mazurami. Do tego potrzebny jest remont linii kolejowej na krótkim odcinku Chorzele-Wielbark. Modernizacja trwa, czym innym jednak jest linia kolejowa, a czym innym sieć połączeń.

Podczas otwarcia linii kolejowej Ostrołęka-Chorzele o przyszłości połączeń mówił między innymi Ireneusz Merchel, czyli prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (tej która odpowiada za budowę i utrzymanie linii kolejowych).

- Dobrze by było, żeby nie tylko przewoźnik narodowy, PKP Intercity, który zaoferował cztery pary pociągów między Ostrołęką a Olsztynem i dalej (od jesieni, konkretny termin nie jest jeszcze znany – przyp. red.), ale także przewoźnicy regionalni dogadali się, żeby pociąg regionalny nie jechał z Ostrołęki tylko do Chorzel i z Olsztyna też tylko do Chorzel. Nie ma sensu, żeby podróżni pociągów regionalnych musieli się przesiadać podróżując z Ostrołęki do Olsztyna, a taka jest teraz wstępna oferta. Powiem to brutalnie, zwracając się do organizatorów przewozów regionalnych: marszałka województwa mazowieckiego i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego: Dogadajcie się! – mówił w czerwcu w Ostrołęce prezes PKP PLK.