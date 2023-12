Jadwiga Kalinowska z Ostrołęki ma 90 lat. Jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w tym roku

W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik poezji „Córa lasów”. Jego autorką jest... 90-letnia Jadwiga Kalinowska. To jej debiut wydawniczy. Ale nie poetycki, bo wiersze Pani Jadwiga tworzyła od dziecka, tworząc poetycką kronikę życia.

Pierwszy wiersz datowany jest na czerwiec 1942 – dziecięce strofy o małej siostrzyczce, zapisane ręką dziewięciolatki. Potem mamy kilka innych wierszy, a to o bocianie, a to o słowiku, zdradzających w prostych rymowankach ciekawość otaczającego świata i zamiłowanie do słowa. Z każdym rokiem wiersze stają się dojrzalsze pod względem formy - rozwijają się w wielozgłoskowce, rytmem przypominające mickiewiczowskie ballady czy wiersze Słowackiego, któremu zresztą poetka poświęca jeden z utworów. Bogatsze są układy rymów, bogatsze porównania, metafory i inne literackie tropy. Białego wiersza w tym tomiku się nie znajdzie, bo jak mówi Pani Jadwiga, współczesnej poezji nie rozumie i nie lubi. Wiersz musi być rymem i rytmem wyznaczony. W utworach Jadwigi Kalinowskiej można znaleźć emocje najróżniejsze: tęsknotę za światem dzieciństwa, prostotą wiejskiego życia i leśnymi ostępami; pierwsze miłosne zauroczenia i miłosne rozgoryczenia; emocjonalne reakcje na wydarzenia społeczne i polityczne. Obok ciepłych lirycznych refleksji nie brakuje nut sarkastycznych i satyrycznych. We wszystkich utworach widoczna jest uważność – na świat i ludzi.

Jadwiga Kalinowska urodziła się w Myszyńcu w 1933 roku.

- Mój tata, Stanisław Bronikowski pochodził z Ukrainy. Jego rodzina miała majątek pod Berdyczowem. Ojciec służył w armii carskiej, skończył szkołę oficerską, a także technikum kolejowe. Był kapitanem 2.Batalionu Kolei Zaamurskiej. W czasie rewolucji, w 1917 roku ojciec uciekł z Ukrainy wraz ze starszym bratem i bratową. Ich syn został brutalnie zamordowany. Oni przez Węgry dotarli do Polski, do Ostrołęki. Mieli tutaj chyba jakiegoś znajomego, z pomocą którego na Bemowie kupili tartak. Potem ojciec zakochał się w pannie Felicji, gospodyni, która im dom prowadziła – opowiada rodzinną historię Pani Jadwiga.

Brat z bratową nie chcieli słyszeć o tym mezaliansie, więc Stanisław z Felicją wyprowadzili się do Myszyńca. Stanisław Bronikowski został drogomistrzem. Z racji na stanowisko, wtedy znaczące, wszedł do „myszynieckiej elity” – jak żartuje córka po latach. W służbowym domu przy ul. Reymonta, na skraju Myszyńca przyszły na świat cztery córki: Alina, Jadwiga i bliźniaczki – Barbara i Janina.

- Sześć lat miałam, gdy wojna się zaczęła – wspomina poetka. - Wkrótce jeden pokój w naszym domu zajęli żołnierze wehrmachtu, a w sąsiednim ojciec czasami „przechowywał” partyzantów. Ci żołnierze to byli dobrzy ludzie, my baliśmy się żandarmerii, ale żandarmi nie zaglądali tam, gdzie było wojsko, dlatego nasz dom był dosyć bezpieczny i tata mógł czasem „leśnym” pomagać, choć ja dopiero niedawno się o tym wszystkim dowiedziałam. Tata zawsze był taki spokojny i cichy, nikt by go nie podejrzewał o jakąkolwiek działalność. Nasza najbliższa rodzina w czasie wojny na szczęście nie ucierpiała. Siostry Bronikowskie mieszkały w Myszyńcu do ukończenia szkoły podstawowej. Potem zostały umieszczone na stancji w Ostrołęce, gdzie poszły do gimnazjum. - Najpierw ja i starsza siostra, Alina, opuściłyśmy dom. Ja poszłam do liceum w Ostrołęce, siostra pojechała gdzieś w gorzowskie, do technikum leśnego. Potem młodsze bliźniaczki, Basia i Janka do mnie dołączyły na stancji, bo uczyły się w liceum pedagogicznym. Kiedy zdałam maturę, Alina zabrała mnie do siebie, do Parciak, gdzie pracowała w nadleśnictwie jako leśniczy. I ściągnęła tam całą rodzinę. Mieszkaliśmy w Parciakach sześć lat. Ja pracowałam w tartaku – mówi Jadwiga Kalinowska.

W tym czasie goszcząc u znajomych pod Gołdapią, poznała męża, Wacława.

- Ściągnęłam go do Ostrołęki, bo w tych jego stronach strasznie pili. Ale przywiózł nałóg ze sobą, na całe życie niestety. Zdolny był mechanik, dobry kierowca, ale rodzinę wymęczył wódką… - mówi z goryczą Pani Jadwiga. Choć potrafił być dobry chwilami, zostawił jednak gorzkie wspomnienia, także w poezji. Ona całe dorosłe życie mieszkała w Wojciechowicach. W bloku obok parku i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, gdzie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku mieściła się także restauracja „Turystyczna” zwana potocznie „mordownią” . Pracowała zawsze, mimo literackiego usposobienia, w księgowości: najpierw przez piętnaście lat w rozwijającej się „Celulozie”, potem przez kolejne dziesięć lat w pobliskiej elektrowni. Do dzisiaj, samotnie mieszka w niewielkim, ale przytulnym mieszkaniu „nad Turystyczną”. Daje sobie, mimo szacownego wieku, znakomicie radę. Z pomocą młodszej córki, Edyty. Starsza, Wiesia, dawno temu wyjechała za ocean. Tam też mieszka jej starszy wnuk. Bartek. Nieco młodszy Łukasz i prawie dwuletni prawnuczek Staś, są na szczęście bliżej, w Warszawie.

- Mama od dawna nie pisze już wierszy. Ale ostatnio napisała dla Stasia. Dostanie na drugie urodziny – mówi Edyta. To ona od lat zabiegała o publikacje wierszy mamy. Jakoś bezskutecznie. Az wreszcie trafiła na przyjazny klimat i życzliwe zainteresowanie w TPO, gdzie w czerwcu tego roku zorganizowano nie tylko wieczór autorski w 90. urodziny poetki, ale także wydano dorobek jej życia. Jestem bardzo szczęśliwa, że moje wiersze wreszcie opuściły szuflady. To był przepiękny, choć tak późny prezent urodzinowy – mówi Pani Jadwiga. W dodatku prezydent Ostrołęki przychylił się do wniosku TPO o wpisanie „Córy lasów” Jadwigi Kalinowskiej do Księgi Rekordów Polski w kategorii „Najstarszy debiut literacki w Polsce”, deklarując pokrycie kosztów.

Przeczytajcie kilka wierszy Jadwigi Kalinowskiej

1942 -”Siostra”

Gdzie to dzisiaj się podziała

Lusia, ma siostrzyczka mała?

Weszła sobie pod łóżeczko

No i bawi się laleczką

1943 – „Bocian”

Przyleciał nad wioskę,

Ujrzał gniazdo swe,

Zapomniał o smutku,

Choć mu jeść się chce

1947 - „ Rodzinne strony”

Strono moja rodzinna,

Ilem winna tobie,

zapomnę tylko wtedy,

Kiedy spocznę w grobie.

Tam serce zostawiłam,

Gdzie w wieczorną ciszę

Do snu tylko piosenka

Słowicza kołysze

1949 – „Rozstanie”

Jakaż smutna godzina rozstania

Z tym, którego się bardzo kochało,

Lecz o wiele gorsze pożegnania

Ze stroną, w której serce zostało.

Jakżesz miłąm bez żalu porzucić

Dnie, wśród cichej wioski spędzone,

I nie wiedzieć, czy Bóg da powrócić

Kiedykolwiek w kochaną tę stronę.

1952 – „Noc w puszczy”

Puszcza tajemna przed człowieka okiem

Ukrywa wszystko w najgłębsze swe cienie,

Wszystko pokrywa nieprzejrzanym mrokiem,

Lecz bije od niej jakieś dziwne tchnienie-

Które pryzciaga i urokiem wabi,

Które szaloną budzi w żyłach krew,

I tylko ludzie niedołężni, słabi

Mogą być głusi na tej puszczy zew.

1953 – „Tęsknota”

Czasem troski odrzucę precz,

Choć na chwilę zagłębię się w ciszę,

Wtedy myśli mnie niosą wstecz,

W głębi duszy mej ciągle słyszę-

Skrzypi żuraw stary u płota,

Bucha żarem kaflowy piec,

Jakaś dziwna mnie niesie tęskonota,

Tak jak dawniej chciałabym tam biec.

I porzucić dzisiejsze wygody,

I to życie - co zżera jak trąd,

Znów do wiejskiej powrócić zagrody,

aby tylko najdalej być stąd.

1955 – „Mój koń Dżok”

Koń lotem sokoła przebiegał krainy,

Rżał głucho i chrapy rozdymał,

Za sobą zostawił już śnieżne równiny

I w cichym się lesie zatrzymał (…)

Mów- czego ci trzeba po tak długim znoju?

Ach, ja ciebie nareszcie rozumiem,

Ty nie chcesz łakoci, nie pragniesz spokoju,

Lecz żadasz pieszczoty, a pieścić nie u miem”.

1958 – „Zranione serce”

Nie trącaj wspomnień dawnych, gorących,

bo drgną przeszłością.

Nie wyrwij z serca łez gorzkich, żrących,

Miotany złością.

Nie tykaj moich ran niezagojonych,

Co jeszcze krwawią.

I nie budź we mnie tych uczuć szalonych,

Co innych bawią.

1967 – „Co kocham”

Kto kocha miasto-nie będę drwić z niego,

Nie będę swojej narzucać mu woli,

Niech życie spędzi wśród tłumu gwarnego

I niech się tłucze jak ten ptak w niewoli.

Lecz duszy, którą wychowała puszcza,

Miasto nie może przynęcić do siebie,

Wzrok orli, gdy się w bezkres nie zapuszcza,

Nigdy się w klatce do snu nie kolebie.

1973 – „Kurpia duma”

Jeśli ktoś z was dotąd nie zna, to każdemu radzę

Poznać Kurpia,bo przewyższa on wszystkich w odwadze,

Poznać Kurpia, bo przewyższa on wszystkich w godności,

Poznać Kurpia bohatera, człowieka wolności.

Bo Kurp nie zna co to pany, nie zna, co kajdany,

Tak jak rycerz walczyc umiał,choć w sukman odziany.

Na swobodę poprzez kraty nigdy nie spozierał,

Wolnym był przez całe życie i wolnym umierał.

1980 -”Przeciw komu”

Z kim się będziesz, żołnierzu, bić?

Ze swym ojcem, synem czy bratem?

Za to tylko, że chcemy żyć,

Ty się staniesz sędzią i katem.

1981 – „Nie zginiemy”

(…) Kazano nam pracować- pracujemy,

Tylko tak, jak pracuje niewolnik,

Lecz dusz naszych ani umysłów

Zdobyć nigdy nie będziecie zdolni.

1981 – „13 grudnia”

(…) trzynastka nam zabrała tę resztke nadziei,

Co zabłysła przed nami jako gwiazda złota.

Teraz już tylko śmierć nas weźmie po kolei

I już bez żadnych złudzeń dobrniemy żywota.

2015 -”Wrony”

Kiedyś ludziom śpiewały słowiki,

wiersze o skowronku, kanarku.

Teraz świat jakiś pusty i dziki,

A my wrony dostaliśmy w podarku.

Czegóż mamy się dobrego spodziewać,

kiedy żaden ptak nam już nie śpiewa.

Świat pedzi ku przepaści jak szalony,

A my w spadku zostawimy czarne wrony.

2017 -” Prośba o sny”

Boże, daj mi choć dobre sny,

Gdy dni dobrych dać nie możesz.

Kiedy w życiu są tylko łzy,

Choć sny dobre podaruj mi, Boże.