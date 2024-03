Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat

Jadwiga Kalinowska dzierży tytuł polskiej rekordzistki, ale to nie oznacza, że jest najstarszą debiutantką na świecie. Światowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie należy do Berthy Wood, która swoją pierwszą książkę - wspomnienia zatytułowane „Fresh Air and Fun: The Story of a Blackpool Holiday Camp” - opublikowała w wieku 100 lat.