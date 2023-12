Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem

Pierwszy Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy uroczyście otwarty został tuż po godz. 15.00.

- Mam nadzieję, że ta inicjatywa przypadnie państwu do gustu - zaczął Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki. - Staraliśmy się jak mogliśmy, to jest praca dziesiątek pracowników urzędu miasta oraz jednostek podległych. Wszystkim bardzo dziękuję - dodał i przekazał mikrofon Annie Mynyk, przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto, która złożyła do Budżetu Obywatelskiego wniosek o przygotowanie świątecznego jarmarku w Ostrołęce i wniosek ten zyskał poparcie sporej grupy mieszkańców miasta, a co za tym idzie - doczekał się realizacji.