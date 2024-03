WOŚP Ostrołęka 2024. Znamy ostateczną kwotę zebraną podczas tegorocznego finału

W tym roku sztab w Ostrołęce zebrał 239 136,31 zł. W ubiegłym roku Ostrołęka zebrała 154 967,07, więc różnica jest bardzo duża.

Dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do tego wspaniałego rezultatu! Szczególne podziękowania dla Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki za to, że w styczniu 2019 roku mieliśmy możliwość z szefową Ola Boruch na czele zacząć tą piękną przygodę po latach przerwy od finałów WOŚP w Ostrołęce i po raz kolejny możemy bić rekord!

Dziękujemy również za wsparcie organizacyjne MOSiR w Ostrołęce, Ostrołęckie Centrum Kultury oraz Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy za wsparcie i wspólne działanie również gminie Czerwin i gminie Lelis!

Wielkie ukłony w stronę ofiarodawców, artystów i naszych najlepszych na świecie WOLONTARIUSZY!! Bez Was nic by się nie udał - czytamy na FB sztabu.