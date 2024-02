Oszustwo internetowe. Mieszkanka Ostrołęki straciła ogromną sumę pieniędzy

Do 50-letniej ostrołęczanki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się za doradcę inwestycyjnego.

W rozmowie powiedział, że ma do wypłacenia jej środki z konta kryptowalutowego. Następnie poprosił kobietę o podanie numeru konta na które ma przelać wygenerowany zysk. Niestety ostrołęczanka się na to zgodziła. Dała się również namówić na zainstalowanie na jej telefonie kilku aplikacji do obsługi zdalnego pulpitu dzięki którym oszust miał swobodny dostęp do jej telefonu, a także przesłania scanu swojego dowodu osobistego. Następnie kilkukrotnie potwierdzała wykonywane przez oszustwa przelewy. Łączenie kobieta została oszukana na kwotę 105 tysięcy złotych