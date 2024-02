Budowa mostu na Narwi w Teodorowie ma zakończyć się w 2025 roku. Jaki jest stan zaawansowania prac w lutym 2024?

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: DOMOST Sp. z o.o., MOSTOSTAL Kielce S.A. i RAITIL Sp. z o.o. Funkcję inżyniera kontraktu pełni firma SAFEGE S.A.S.

Jak podają władze powiatu ostrołęckiego (to inwestor), most w Teodorowie ma mieć długość 247,7 m i szerokość 13,75 m. Na moście zaprojektowano jezdnię drogi powiatowej klasy G o przekroju 2 x 3,50 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3 m. W zakres inwestycji wchodzi również budowa trasy głównej drogi powiatowej klasy G, długości 3642,39 m i przekroju 2 x 3,5 m, łączącej drogę krajową nr 61 w Teodorowie z drogą powiatową nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim.

Stan zaawansowania prac na koniec 2023 roku wyniósł 21%. Obecnie to ponad 30 proc. Do tej pory prace przebiegały zgodnie z planem, ale 14 lutego do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło pismo od dyrektora kontraktu, że ze względu na podniesienie się stanu wód płynących i stojących wokół budowy, prace zostały czasowo wstrzymane.