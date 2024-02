Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024

- Spotykamy się corocznie już od wielu lat - mówił Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło. - To dobry czas, żeby nieco mocniej zaznaczyć pewna ideę. Krzysztof Czyżewski powiedział w tej sali kilka bardzo niezwykłych zdań, które zaczerpnął ze swej książki pt. "Idea praktyczna". Kurpie są doskonałym przykładem tego zjawiska. Co to oznacza na Kurpiach być praktykiem idei? Jesteście przywiązani do przeszłości. Idea zaczerpnięta od pradziadów, dziadów, ojców, jest konieczna. Jest praktyczna. Moglibyśmy uznać, że tworzymy - z trudem, ale owocnie - coś, co moglibyśmy nazwać małym centrum świata. To pojęcie jest wzięte również od Krzysztofa Czyżewskiego. Ono nam pokazuje, że prowincja w złym tego słowa znaczeniu jest tylko w ludzkich głowach. Co nam to daje, że mamy małe centrum świata i że mamy praktyczną ideę? Daje nam to tożsamość.