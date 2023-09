Ostrołęka. Festiwal "Giganci rocka w Naturze" z niespodzianką dla szefowej Multimedialnego Centrum Natura, 23.09.2023. Zdjęcia

- W Multimedialnym Centrum Natura odbyło się już ponad 300 rożnego typu wydarzeń - mówił Mariusz Popielarz, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. - A samorząd Mazowsza wspiera ich organizację, wsparł również tę inwestycję. To bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Mazowsza - podkreślił. - Gratulujemy bardzo serdecznie tego co zrobiłaś, Dorota - zwrócił się do Doroty Drozdowskiej-Szymborskiej. I zaprosił na scenę Pawła Natkowskiego - dyrektora ostrołęckiego szpitala. Obaj panowie wręczyli Dorocie Drozdowskiej-Szymborskiej pamiątkowy medal Pro Masovia, nadawany przez marszałka Mazowsza osobom i instytucjom z zaangażowaniem działającym na rzecz rozwoju i promocji województwa.

- Życzymy ci, abyś przez wiele kolejnych lat nadal działała aktywnie na rzecz kultury województwa mazowieckiego - dodał Mariusz Popielarz.

- To, co robi pani Dorota, to są fantastyczne rzeczy. To jest osoba oddana Ostrołęce i całemu powiatowi - podkreślił dyrektor Natkowski. - Zdradzę, że będziemy podejmować wspólne działania.