Budowa "małej jedynki" przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej trwa. Kiedy koniec prac?

Cały obiekt ma ok. 6500 m2. Na obiekt składa się część przedszkolna, część szkolna dla klas I - III oraz duża sala gimnastyczna (587 m2).

W tej chwili trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z budową drogi dojazdowej, czyli przebicia z ul. Partyzantów do Trębickiego (ul. Kolendów). Planuje się, że wszystkie prace zostaną zakończone w lipcu.

Wejście do przedszkola znajduje się od strony ul. Partyzantów, a do szkoły podstawowej od strony ul. Trębickiego. Jeśli jednak rodzice mają dzieci uczęszczające do przedszkola i podstawówki, będą mogli skorzystać z łącznika, bez konieczności wychodzenia z obiektu, aby odprowadzić dzieci do ich szatni. W części przedszkolnej wykonane są prawie wszystkie podłogi, a wkrótce rozpocznie się wykonywanie podłóg w części szkolnej. W budynku będzie przestronna stołówka i windy, a duża sala gimnastyczna pozwoli na przeprowadzenie zajęć dla dwóch grup jednocześnie. Ogromnym plusem przedszkola są łazienki przy każdej sali, dlatego dzieci nie będą musiały wychodzić na korytarz, aby skorzystać z toalety.