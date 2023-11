Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023

Podczas uroczystości małżonkowie otrzymali błogosławieństwo od ks. Marka Grudy - proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej oraz odnowili przysięgę małżeńską.

Nieczęsto zdarza się, że możemy spotykać się z osobami, które mają 50 i więcej lat życia małżeńskiego. Parząc na was, przyznam, że nie do końca wierzę, że 50 lat ze sobą jesteście, bo tak wspaniale wyglądacie - żartował wójt. - Zdrowi, zadowoleni, uśmiechnięci. A może to jest recepta? Na takie dobre samopoczucie, dobry wygląd? Patrzę na młodsze osoby i na siebie i myślę, że będziemy starali się brać z was przykład