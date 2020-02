Zbiórka na rzecz chorego na nowotwór mózgu 12-letniego Antosia z Ostrołęki zakończyła się sukcesem. Ogromny odzew Czytelników. "Dziękujemy"

Kosz na śmieci do segregacji odpadów do małej kuchni

Kosz na śmieci to element wyposażenia każdej kuchni – małej i dużej. Od stycznia każdy ma obowiązek segregowania śmieci. W związku z tym powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady. To może być dość kłopotliwe, zwłaszcza kiedy nie mamy na to miejsca.