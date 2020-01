Maków Maz. Miasto nie planuje zamknięcia Przedszkola Samorządowego nr 2. Zamierza jednak przenieść jego siedzibę

Przedszkole będzie funkcjonować nieprzerwanie. Dla żadnego dziecka nie zabraknie miejsca w makowskich przedszkolach. Wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie w nowej siedzibie bądź w innych jednostkach organizacyjnych naszego miasta

Zapytany o przyczyny rozważania takiej decyzji przesłał nam oświadczenie, które poniżej publikujemy w całości:

Samorząd makowski w sposób ciągły monitoruje poziom wydatków bieżących naszego miasta. Trudno dziwić się, iż finanse oświaty, które zajmują 40 % budżetu przyciągają naszą szczególną uwagę. Od roku wszystkie samorządy głośno mówią o problemach ekonomicznych jakie zgotował nam Rząd, który w sposób nierozważny pozbawił nas części dochodów, a podwyżki dla oświaty przygotował z naszych samorządowych pieniędzy (tylko w tym roku do funkcjonowania oświaty dołożyliśmy 2,3 miliona złotych). Efekty tych decyzji mamy możliwość niestety teraz oglądać.

Oczywiście nie jest to jedyny powód próby rozmowy o finansach oświaty. Przepisy oświatowe są tak skonstruowane, że po pierwsze samorząd ma obowiązek zapewnić miejsce tylko dzieciom zamieszkującym nasze miasto, po drugie to do dzieci przedszkolnych najwięcej dokładamy pieniędzy, a ustawodawca nie pozwala nam na przenoszenie tych obciążeń na rodziców, po trzecie rozwijające się przedszkola prywatne otrzymują więcej pieniędzy im droższe jest utrzymanie dziecka w miejskim przedszkolu (a jeśli przedszkole jest 3 oddziałowe to nie może być ono tanie). Dochodzi do tego jeszcze kolejny element związany z demografią i migracją ludności. Z liczbą urodzin nawet nasze Państwo nie radzi sobie najlepiej. Trudno też dziwić się, że nasi mieszkańcy często wyprowadzają się na obrzeża miasta, co przenosi prawa ale i obowiązki na gminy sąsiednie. Niestety ograniczone tereny inwestycyjne i problemy największych pracodawców w regionie (Auto-Hit) może nie bezpośrednio, ale nie pomagają tej sytuacji.