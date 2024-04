Wkrótce otwarcie sezonu na chodzenie i bieganie. Oficjalne rozpoczęcie 9. sezonu BBL Ostrołęka i 2. sezonu CBL Ostrołęka 6.04.2024

"Biegam Bo Lubię Ostrołęka" po latach zmienia miejsce treningów na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 („Metalówa”) przy ul. 11 Listopada 20. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego biegania. Zapewniają, że treningi będą bardzo zróżnicowane i dostosowane do poziomu sprawności uczestników. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością otrzymają dokładne wskazówki oraz bardzo łatwe ćwiczenia (niekoniecznie biegowe), aby poprawić swoją sprawność.

To idealny moment na dołączenie do naszej grupy! Będzie wiele nowych, nieznanych nam osób, dlatego towarzysko zaczniesz jak inni: od zera! Nowa, genialna lokalizacja: boisko z tartanową (!!) nawierzchnią, świetnie oświetlone, z murawą do wykorzystania - pomoże nam rozwijać się biegowo i robić progres. Od poziomu „kanapowego: nie mam siły” do swobodnie przebiegniętego pierwszego kilometra, a później nawet kilku. A co z doświadczonymi biegaczami ? Wracamy do porad treningowych! Czyli będziemy wykonywać treningi tematyczne zgodnie z poradami treningami centrali "Biegam Bo Lubię Polska"! Płotki, skipy, sztafety, trening siłowy na górne partie, sprinty … Ach! Będzie wszystko czego Wasza dusza zapragnie!