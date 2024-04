Bieg Majowy w Ostrołęce. Pierwsza edycja wydarzenia już 1.05.2024. Ruszyły zapisy

- Wydarzenie nie skupia się na rywalizacji ani zdobywaniu pierwszych miejsc - każdy uczestnik sam decyduje, jaki dystans chce pokonać, mając do wyboru od 2 do 12/15 km. Przebyty dystans będzie wyznaczony tabliczkami z oznaczeniem każdego kilometra. Elektroniczny pomiar czasu będzie prowadzony, jednak bez klasyfikacji zwycięzców, ponieważ w tym wydarzeniu wszyscy są zwycięzcami! W pakiecie startowym znajdować się będzie numer startowy, chip do przymocowania na sznurówce obuwia oraz ciekawy gadżet. Na mecie każdy otrzyma medal, posiłek regeneracyjny i ciepłe napoje. Będzie możliwość samodzielnego wydrukowania swojego czasu osiągniętego na trasie - zapraszają organizatorzy, BBL Ostrołęka.

Zapisy trwają do 29 kwietnia 2024 za pośrednictwem linku Tu możesz się zapisać na I Bieg Majowy

W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania się na miejscu, 1.05.2024, do godziny 9.00. Udział w imprezie jest bezpłatny.