Ostrołęcka policja podsumowała święta: najwięcej było kłótni rodzinnych pod wpływem alkoholu

Nad bezpieczeństwem podróżujących na terenie miasta i powiatu czuwała zwiększona liczba policyjnych patroli. Tak samo było na osiedlach mieszkaniowych, w rejonach lokali rozrywkowych które były patrolowane zarówno przez policjantów umundurowanych, jak i po cywilnemu.

Okres świąteczny dla ostrołęckich policjantów był bardzo intensywny – przeprowadziliśmy aż 154 interwencje. W głównej mierze dotyczyły one kłótni rodzinnych, ich uczestnicy w zdecydowanej większości przypadków znajdowali się pod wpływem alkoholu. Podobnie było w rejonie lokali gastronomicznych

- komentuje kom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to odnotowano w okresie świątecznym dwa wypadki i sześć kolizji. Co najważniejsze nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Ponadto policjanci z KMP w Ostrołęce udaremnili jazdę 7 kierowcom, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu - stracili oni już prawa jazdy.