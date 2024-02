Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024

- mówiła Klaudia Krutczenko.

Następnie przyszedł czas na podziękowania dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów zaangażowanych w organizację balu. Potem głos zabierali zaproszeni goście: przedstawiciele Powiatu Ostrowskiego, dyrekcji LO, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Studniówka - nie powiem nic nadzwyczajnego - jest ostatnim dzwonkiem wzywającym do wytężonej pracy i nauki. Ale to też w pewnym sensie przepustka do bramy do dorosłości, która zamyka poprzedni etap waszego życia. Etap młodzieńczej beztroski. Za chwilę odtańczycie poloneza - taniec symboliczny, bo łączy pokolenia. Łączy przeszłość z przyszłością. Taniec pełen dostojeństwa, ale i nadziei. My, wasi nauczyciele powoli będziemy odchodzić w czas przeszły, nasza rola w waszym życiu powoli się kończy. A przed wami przyszłość, w którą wprowadzamy was pełni ufności, że to co ważnego mieliśmy wam przekazać, gdzieś w waszych sercach i umysłach zostanie i pomoże wam w dorosłym, samodzielnym życiu. A patrząc na zaangażowanie organizatorów tego balu oraz na was wszystkich, nie mam wątpliwości, że ta studniówka będzie wyjątkowa. Niech ten wieczór będzie początkiem waszej prawdziwej dorosłości.