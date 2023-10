Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu

Ósmy już Sejmik Województwa Mazowieckiego poświęcony był pozamedycznemu wymiarowi profilaktyki zdrowotnej oraz roli czasu wolnego seniora.

Spotkanie poprowadził Jacek Żakowski, polski dziennikarz i publicysta.

Obecna była także marszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski oraz zastępca dyrektora ds. społecznych Elżbieta Bogucka-Lityńska.

Głos jako pierwszy zabrał dyrektor MCPS, który podziękował pani marszałek za organizację spotkania, podziękował obecnym za obecność.

Kiedy jesteście z nami, to dla nas największa wartość. To już kolejny sejmik z osobami aktywnymi, pełnymi pasji. Cieszy nas ta współpraca. Dzisiejszy sejmik jest wyjątkowy. Będziemy mówić o tym, jak powinniśmy być zdrowi. To przede wszystkim sport, zdrowe odżywianie, interakcje społeczne. Żeby czuć się wiecznie młodym, potrzebujemy być aktywni