Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024

Gości powitał Michał Rutkowski - prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”:

15-lecie działalności to znakomita okazja do przypomnienia początków naszej działalności i pochwalenia się naszym dorobkiem. Są wśród nas osoby, które zainicjowały utworzenie stowarzyszenia. Nieco żartobliwie określamy to dostojne grono mianem „ojców założycieli”, ale nie umniejsza to roli obecnych w nim pań. 15 lat temu stowarzyszenie założyło 15 osób - m.in. Jerzy Bauer, Adam Jabłonka, Małgorzata Jamiołkowska, Paweł Cieśluk, Eliza Drewnowska, Bartłomiej Pieńkowski, Arkadiusz Parzych, Marcin Fidura, Zbigniew Krych i Jędrzej Drewnowski.