Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023

Damian Jasko tak mówi o formule imprezy i jej odbiorze społecznym:

- Rowerowy Etnotour to połączenie czynnego wypoczynku z poznawaniem lokalnej historii. Po raz kolejny na rowery wsiadły trzy pokolenia mieszkańców powiatu ostrowskiego, co nadało naszej inicjatywie rodzinny charakter. W ciągu czterech godzin trasę o długości 37 km pokonało ok. 50 rowerzystów w wieku od 2 do 77 lat. Pogoda nam sprzyjała, wycieczka zakończyła się bezpiecznie w przewidzianym terminie. Zdecydowanie był to udany dzień dla nas wszystkich – podsumowuje Damian Jasko.

- Po frekwencyjnym sukcesie zeszłorocznego Etnotouru z ostrożnym optymizmem przygotowaliśmy się na zbliżoną liczbę uczestników i okazało się, że to była prawidłowa ocena - mówi Michał Rutkowski współorganizator imprezy, prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. – Tegoroczna trasa była prawie dwa razy dłuższa od poprzedniej, ale bez problemów pokonaliśmy ją w bezpiecznie i w spokojnym tempie. Słowa uznania należą się wszystkim osobom, które pracowały nad przygotowaniem imprezy i wszystkim uczestnikom. Niektórzy z nich brali udział w Etnotourze po raz trzeci i już pytają o kolejną imprezę.