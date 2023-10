Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia

Nie przypadkiem – szkoła w Kalinowie nosi imię Zesłańców Syberyjskich i kultywuje pamięć o tragedii Golgoty Wschodu.

- To już kolejny raz zgromadziliśmy się, aby cofnąć się w czasie do chwil trudnych, pełnych cierpienia, bólu, głodu, strachu i tęsknoty... Aby znaleźć się w krainie pięknej, dzikiej i bezwzględnie okrutnej, usłanej bezimiennymi grobami tych, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny. Ludzie, których wyrwano z domów, pozbawiono nie tylko dorobku całego życia ale również odarto z godności i człowieczeństwa, aby w efekcie doprowadzić do śmierci... Wielu jednak pokrzyżowało plany oprawców i przeżyło. Zazwyczaj wywózki kojarzą się z tłumem wsiadającym do bydlęcego wagonu... Widzimy tłok i ścisk. Ale weźmy pod uwagę, że na ten właśnie tłum składali się pojedynczy ludzie z których każdy - wsiadając do pociągu przeżywał swoją własną, osobista tragedię... Aby lepiej to zrozumieć, musimy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć... To właśnie dlatego zgromadziliśmy się na marszu, ponieważ w naszej zabieganej codzienności potrzebne są takie rozważania – czytamy w relacji przygotowanej przez NSP w Kalinowie...