Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024

Witając przybyłych gości Jędrzej Drewnowski – wójt gminy Boguty-Pianki i Izabela Bogucka – dyrektor GOKiS przypomnieli historię Spotkań Kolędniczych w Bogutach-Piankach.

- W 1985 roku panie z zespołu ludowego „Jarzębina” z Białych Szczepanowic w pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia zaprezentowały obrzęd „Świętego Wieczoru”. Wraz z zespołem tradycję związaną z wieczorami między Bożym Narodzeniem i świętem trzech Króli uczcili kolędnicy z gwiazdą. Pierwsze spotkanie kolędnicze odbyło się w roku 1986 pod wiatrakiem w Drewnowie. Do udziału w nim zachęcali: ks. Aleksandr Urynowicz – ówczesny proboszcz naszej parafii i Roman Świerżewski – niestrudzony popularyzator folkloru pogranicza mazowiecko-podlaskiego i wieloletni dyrektor boguckiego GOKiS. Tak zaczęło się nasze świętowanie utrwalające tradycję kolędowania i wspólnego śpiewania kolęd oraz pastorałek. Z czasem do „Świętego Wieczoru” dołączyły grupy i zespoły kolędnicze - nie tylko z Mazowsza – wzbogacając program małymi formami teatralnymi. Trzydziesta siódma edycja „Świętego Wieczoru” potwierdza, że obrzęd stał się ważną tradycją w gminie i powiecie, zyskując patronat i wsparcie finansowe starosty ostrowskiego Zbigniewa Chrupka. Dzisiejsze kolędowanie to pierwsza impreza w GOKiS po zakończeniu prac remontowych i – niestety – pierwsza bez pana Romana Świerżewskiego. Prosimy wszystkich zebranych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.