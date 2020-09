Reprezentanci Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego w Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym. Zdjęcia

W biegu 24-godzinnym wystartowało czterech reprezentantów naszego regionu. Najlepiej poszło ostrołęczaninowi Bartoszowi Pliszce, który zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej pokonując w 24 godziny dystans 213,7 km. Bartosz Pliszka – no co dzień strażak w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce – to utytułowany zawodnik specjalizujący się w biegach ultradługich, mający na swoim koncie między innymi udział w legendarnym Spartathlonie.

25. miejsce w Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym zajął Kazimierz Puławski z Łysych z wynikiem 180,9 km. (2. miejsce w swojej kategorii wiekowej – 50-59 lat). Kazimierz Puławski to postać znana doskonale kibicom… piłki nożnej. Zawodnik i trener wielu lokalnych drużyn piłkarskich „bakcyla” ultrabiegania łyknął w Łysych, gdzie Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym rozgrywane były już dwa razy – w 2015 i 2018 roku.