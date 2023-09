Promocja fotoksiążki "Ostrołęka dawniej i dziś". Publikacja pokazuje miasto na starych i nowych fotografiach. 31.08.2023

Kilka lat temu Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne przygotowało wystawę plenerową pt. "Ostrołęka dawniej i dziś". W tym roku na placu Bema można zobaczyć drugą część wystawy. Natomiast fotoksiążka jest katalogiem do tych wystaw.

Publikacja składa się ze zdjęć Ostrołęki: te same miejsca są przedstawione na fotografiach archiwalnych i współczesnych. Archiwalne zdjęcia miasta pochodzą z okresu międzywojennego i czasów powojennych włącznie do lat 80-tych, natomiast autorami zdjęć współczesnych są członkowie OTF. Nowe zdjęcia zostały wykonane w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych ze starych ujęć.

Na zdjęciach uchwycono m.in. największe ulice Ostrołęki, a także znane budynki: ratusz, kamienice starego miasta, kościół farny, budynek liceum i Dom Handlowy Kupiec.

Wydawnictwo zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.