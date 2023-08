Tenisowe Mistrzostwa Ostrołęki Open już od 1 do 3 września 2023. W meczu pokazowym zagrają Jerzy Janowicz i Michał Przysiężny

Turniej tenisowy na 650-lecie miasta Ostrołęki rozpocznie się od piątkowych meczów 1 rundy. W sobotę zawodnicy będą walczyć o awans do fazy finałowej oraz w turnieju pocieszenia. Niedziela to mecze decydujące o zwycięstwie w całym turnieju oraz nie lada gratka dla wszystkich kibiców sportu - mecz pokazowy: Jerzy Janowicz vs Michał Przysiężny.

Każdy zawodnik:

rozegra co najmniej 2 mecze

otrzyma od organizatorów pakiet startowy

zostanie napojony oraz nakarmiony

będzie mógł w trakcie turnieju skorzystać z uslug fizjoterapeutki na preferencyjnych warunkach

zawalczy o nagrody finansowe

Z 17 000 zł puli nagród, aż 14 000 zł to nagrody finansowe za zajęte miejsca: