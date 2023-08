Zaginiony mężczyzna z pow. ostrołęckiego został odnaleziony w Pienicach. Zauważył go mieszkaniec 25.08.2023

Mieszkaniec wsi Pienice zauważył starszego mężczyznę, który przeszedł przez jego posesję. Podszedł do seniora. Kiedy okazało się, że z mężczyzną jest utrudniona komunikacja, skontaktował się z policjantami z Posterunku Policji w Krasnosielcu

- informuje podkom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Na miejscu policjanci udzielili pomocy mężczyźnie i ustalili jego tożsamość. Okazało się, że mężczyzna to 70-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, poszukiwany od 23 sierpnia przez rodzinę i policję. Policja zawiadomiła bliskich zaginionego. Wkrótce rodzina przyjechała do Pienic i zabrała seniora do domu.

Dzięki czujności i obywatelskiej postawie mieszkańca Pienic oraz skutecznej interwencji policjantów udało się pomóc 70-latkowi, który wrócił do rodziny

- mówi podkom. Monika Winnik.

Sytuacja miała miejsce w piątek, 25 sierpnia w we wsi Pienice, gmina Krasnosielc.