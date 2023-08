Polska 2050 zaprezentowała w Ostrołęce swoich kandydatów w wyborach do Sejmu. 28 sierpnia 2023. Zdjęcia

- Nasza kampania będzie przede wszystkim merytoryczna i kulturalna. Może dosyć skromna finansowo, bo nie mamy milionów z budżetu państwa, tak jak inne partie, ale to będziemy nadrabiać pracowitością. Nasi kandydaci to osoby nowe w polityce, ale jednocześnie z dużym doświadczeniem i sukcesami w życiu zawodowym i społecznym. Przykładem tego jest Żaneta – mówił Robert Sitnik.

Jestem ostrołęczanką z urodzenia. Tu się wychowałam, tu wzrastałam, tu pokolenia wstecz moja rodzina mieszkała. Jestem kurpianką z pochodzenia. Dlaczego jestem dzisiaj polityce? Polityka nie za bardzo mnie interesowała dopóki polityka nie zainteresowała się mną. Mogłabym przytoczyć wiele sytuacji, gdzie jako pedagog, działacz społeczny, gdzie jako mikroprzedsiębiorca wyrastały przede mną schody i mury nie do pokonania. I ta złość spowodowała, że zaczęłam interesować się polityką. W 2020 roku, kiedy Szymon Hołownia postanowił wystartować w wyborach prezydenckich, dołączyłam do żółtej ekipy Szymona, która wtedy organizowała jego kampanię. Potem działałam w stowarzyszeniu Polska 2050, które zrodziło się jako ruch obywatelski. Obecnie jestem w partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzięki zaufaniu koleżanek i kolegów zajmuję stanowisko sekretarza koła w okręgu numer 18

Ostrołęczanie do tej pory znać ją mogli przede wszystkim z roli sportowca, trenera i działacza – to założycielka, prezeska i trenerka klubu cheerleaderek „Pasja”.

– przedstawiła się dziennikarzom Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Liderka Polski 2050 w wyborach w naszym okręgu mówiła, ze jej hasłem z jakim idzie do wyborów będzie: „Przede wszystkim Polska lokalna”.

O tym jak wygląda program wyborczy zarówno jej jak i całego ugrupowania ostrołęczanie będą mogli dowiedzieć się osobiście w każdą sobotę.

- Planujemy w Ostrołęce, w każdą sobotę aż do wyborów, mniej więcej w godzinach 9.30-12.30, prowadzić mobilny punkt informacyjny. Będziemy w okolicach centrum miasta, zapraszamy wszystkich do rozmowy, do zapoznania się z naszym programem, do zadawania konkretnych pytań, bo my naprawdę odrobiliśmy pracę domową i dobrze przygotowaliśmy się do tych wyborów – mówiła Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Działaczy Polski 2050 – i ją osobiście – będzie można spotkać na placyku przed bankiem BGŻ.

Podczas poniedziałkowego spotkania osobiście zaprezentowała się jeszcze czwórka kandydatów Polski 2050 w naszym okręgu wyborczym. Wśród nich jest jeszcze jeden ostrołęczanin – Bohdan Wojciechowski. Z numerem 4 na liście (czyli „dwójka Polski 2050” bo z numeru 3. wystartuje kandydat PSL) wystartuje Paweł Turek – sołtys Rybienka Nowego, radny powiaty wyszkowskiego. Kolejny kandydat to Sylwester Grotkowski z Łochowa i Halina Trela z Makowa Mazowieckiego.