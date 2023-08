Maków Mazowiecki. Brak ciepłej wody w kranie- informuje JUMA Beata Dzwonkowska

123rf

Spółka JUMA z Makowa Mazowieckiego informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na kotłowni miejskiej jest zmuszona do wstrzymania dostawy ciepłej wody do wszystkich nieruchomości na terenie miasta. Przerwa w dostawie ciepłej wody rozpocznie się 28.08.2023 r. od godz. 6:00 i potrwa do 30.08.2023 r. do godz. 17:00.