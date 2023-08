Anna Maria Jopek zaśpiewa w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce. Koncert w sobotę 2 września 2023

Współpraca Anny Marii Jopek oraz Piotra Wojtasika rozpoczęła się w 2019 roku podczas wspólnego koncertu w ramach Wodecki Twist Festival w Krakowie. Piotr Wojtasik, na zaproszenie Kasi Wodeckiej-Stubbs, stworzył aranże do piosenek Zbyszka Wodeckiego. W 2020 roku Anna Maria Jopek zaprosiła Piotra Wojtasika do projektu „Przestworza”, nad którym Piotr objął kierownictwo muzyczne. Ta niezwykła muzyczna współpraca nadal trwa i ciągle się rozwija. Tym razem Anna Maria Jopek będzie gościem specjalnym Piotra Wojtasika.

Jedna z najlepszych polskich wokalistek jazzowych i znakomity trębacz – to gwarancja muzyki na najwyższym poziomie. Koncert Piotr Wojtasik Quintet feat. Anna Maria Jopek w Multimedialnym Centrum Natura już 2 września, o godz. 19.00.

Na scenie, oprócz liderów, pojawią się znakomici polscy jazzmani tworzący skład zespołu Piotr Wojtasik Quintet: Marcin Kaletka (saksofon), Michał Tokaj (fortepian), Michał Barański (kontrabas) oraz legendarny perkusista – Kazimierz Jonkisz. Podczas koncertu usłyszymy piosenkę Zbigniewa Wodeckiego w niezwykłej aranżacji Piotra Wojtasika, utwory z płyty „To Whom it May Concern” w zupełnie nowej odsłonie, utwory z programu „Przestworza”, a także kilka muzycznych niespodzianek. Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik zaproszą nas w niezwykłą jazzową podróż! Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Bilety można kupić: TUTAJ