Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023

Wszystko po to, aby wesprzeć druhów z OSP Nagoszewo i ich starania o nowy wóz strażacki. Wóz, który zaprezentowała jednostka OSP Nagoszewo na pikniku to star z 1984 roku. A sprawny, nowoczesny wóz jest strażakom niezbędny do pracy. Zwłaszcza że nie tylko gaszą pożary: są wzywani do wypadków, do usuwania powalonych drzew, usuwania gniazd szerszeni i pomagania zwierzętom, które - najogólniej mówiąc - gdzieś weszły i nie mogą wyjść. I nie są to tylko koty, czy psy, ale nawet łosie. To także strażacy będąc na miejscu wypadku udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej, aby ratować zdrowie lub życie poszkodowanych.