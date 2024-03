Pijany mężczyzna uszkodził drzwi w bloku przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi. Wezwano policję

Mężczyzna uszkodził drzwi w mieszkaniu w bloku przy ul. Wołodyjowskiego. Był pod wpływem alkoholu.

Na miejsce pilnie pojechali ostrowscy policjanci i zatrzymali 21-latka. Policjanci ustalili, że 21-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego uszkodził drzwi w jednym z mieszkań ostrym narzędziem, prawdopodobnie była to siekiera. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania, a następnie do ostrowskiej komendy. Tam policjanci zbadali jego stan trzeźwości miał 1,6 promila alkoholu w organizmie