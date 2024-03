Oszustwo "na pracownika ARiMR". Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega rolników i przedsiębiorców przed oszustami

Do ARiMR dotarły informacje o anonimowej osobie, która, podając się za pracownika ARiMR, oferuje możliwość telefonicznego odbycia szkolenia z zakresu BHP. Oszust za swoją usługę oczekuje 1000 zł. Dzwoniący zapewnia, że odbycie szkolenia z zakresu BHP i zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym w celu otrzymania dopłat z ARiMR. Deklaruje przesłanie certyfikatu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami.

Apelujemy, by rolnicy i przedsiębiorcy nie wpłacali nikomu pieniędzy za telefoniczne przeprowadzony egzamin z zakresu BHP, gdyż prowadzi to jedynie do ich utraty. W przypadku podejrzenia, że chodzi o wyłudzenie, należy przekazać sprawę do organów ścigania