Pijany kierowca seata wjechał w bmw w centrum Ostrołęki. Wydmuchał ponad 2 promile alkoholu

W niedzielę, 11 lutego ok. godz. 6 rano doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. Kopernika. Według wstępnych ustaleń ostrołęckich policjantów kierujący seatem skręcając z ul. gen. Fieldorfa "Nila" w prawo w ul. Kopernika zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym bmw.

Kierująca bmw 48-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego z miejsca zdarzenia została zabrana do szpitala, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń ciała, była trzeźwa. Inaczej jeżeli chodzi o trzeźwość przedstawiała się sytuacja kierujący seatem, 24-letni mieszkaniec powiatu makowskiego „wydmuchał” w policyjny alkomat 2 promile alkoholu.

- informuje kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Kierowcy seata zatrzymano prawo jazdy, stanie przed sądem. Oprócz odpowiedzialności karnej czeka go wysoka kara finansowa mogąca wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.